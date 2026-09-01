Более 5 тысяч участников и 100 деловых сессий. Владивосток принимает XI Восточный экономический форум

Владивосток распахнул двери для XI Восточного экономического форума. В этом году туда приедут более пяти тысяч участников из 70 стран. Гостей ждут не только деловые встречи и форумы, но и знакомство с местной культурой и кухней, концерты и красочная регата. Все подробности программы конференции узнавал 360.ru.

Стартовал ВЭФ-2026 Начался XI Восточный экономический форум во Владивостоке. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября 2026 года встретятся более пяти тысяч участников из Китая, Индии, ОАЭ, Японии, Монголии, Республики Кореи и десятков других стран. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Президент России Владимир Путин примет участие в ВЭФ в ходе рабочей поездки во Владивосток. Глава государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, пообщается с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учрала, а после — с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Также известно, что у президента запланирован деловой завтрак с главой Индонезии Прабово Субианто, рабочая встреча президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и выступление на пленарном заседании форума. Кроме того, Путину представят интерактивную презентацию результатов развития региона.

Фото: Выставочный зал Восточного экономического форума, Владивосток, 1 сентября 2026 года. Feng Kaihua / www.globallookpress.com

Что обсудят на форуме Деловая программа ВЭФ-2026 разбита на пять тематических блоков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего» и «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Участники обсудят, как сделать регион комфортным для жизни и привлекательным для специалистов, а также — инструменты, которые помогут бизнесу вкладываться в дальневосточные проекты. Также время посвятят и вопросам сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: Выставочный зал Восточного экономического форума, Владивосток, 1 сентября 2026 года. Feng Kaihua / www.globallookpress.com

Эксперты выскажут свое мнение о роботизации, искусственном интеллекте и беспилотном транспорте. Кроме того, разговор коснется энергетической независимости и развития городской среды. Всего в рамках форума запланировано более 100 сессий. Российские и иностранные студенты смогут посетить лекторий, где выступят выдающиеся политики и руководители крупных предприятий России. Предполагается, что по итогам нынешнего Восточного экономического форума будут заключены контракты на общую сумму более шести триллионов рублей. Это станет абсолютным рекордом, несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкционное давление.

Фото: Гостям ВЭФ показывают роботизированную руку, Владивосток, 1 сентября 2026 года. Feng Kaihua / www.globallookpress.com

Культура и спорт Восточный экономический форум — это не только переговорные комнаты и подписание соглашений. В дни работы ВЭФ гостей и жителей Владивостока ждет насыщенная культурная и спортивная программа. Первого сентября состоялось торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Показ стартовал под девизом «Дальний Восток — единство в наших сердцах». Были представлены павильоны всех 11 регионов тихоокеанской части России. Там можно познакомиться с их инвестиционными проектами, культурным наследием и традициями. Также участники подготовили мастер-классы традиционных ремесел коренных народов Севера.

Фото: Установка скульптуры амурского тигра, Владивосток. Сергей Миндлин / РИА «Новости»

Площадки выставки украсили массивной скульптурой амурского тигра — одного из главных символов Дальнего Востока. Металлический хищник весит 550 килограммов, его создали из нержавеющей стали в петербургской мастерской художественной ковки. Также представлены макеты передовой техники и эко-инсталляции. А тем, кто проголодался, стоит посетить «Рыбный рынок»: это отдельная зона, где лучшие повара Дальнего Востока готовят свежие морепродукты. Для любителей экскурсий местные экскурсоводы подготовили специальные маршруты. Накануне открытия форума начался пятый «Парад парусов» в акватории Амурского залива, он продлится до 4 сентября. Кроме того, в рамках форума пройдут Международная Владивостокская регата и Первый кубок ВЭФ по плаванию на открытой воде.

Фото: Яхта на фоне учебного парусного судна «Паллада», Владивосток, 1 сентября 2026 года. Александр Кряжев / РИА «Новости»

Музыка на ВЭФ-2026 Второй день форума подарит всем гостям и жителям Владивостока большой концерт «Душа России». Он состоится 2 сентября на Центральной площади города в 16:00 по местному времени, вход свободный. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Гарик Сукачев, Клава Кока, Люся Чеботина и другие российские исполнители. Гости из Китая — дуэт WEIYI и KAI — споют песни на русском и китайском языках. Завершится шоу выступлением барабанщиков Catchers Groove и грандиозным салютом над городом.

Фото: Николай Басков и Филипп Киркоров. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»