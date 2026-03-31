Европейцам предлагают «прогрессивную стратегию» экономии за их же деньги. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале , комментируя предложение еврокомиссара по энергетике.

Дан Йергенсен предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии топлива в условиях энергетического кризиса, сформировавшегося из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: „Погружаем во тьму за ваши деньги“», — написала российский дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире. Так он прокомментировал слухи о возможной остановке нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума.