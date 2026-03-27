Песков назвал Россию надежным гарантом всемирной энергобезопасности
Россия остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Так он прокомментировал слухи о возможной остановке нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума.
По словам пресс-секретаря президента, информация о том, что Москва якобы планирует перекрыть поставки для давления на США, не соответствует действительности.
«Ответ очень простой. Это неправда», — сказал Песков.
Он напомнил, что среди партнеров по КТК не только американские, но и казахстанские компании, а Россия всегда выполняет свои обязательства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в попытке сорвать мирные переговоры атаками на КТК и «Турецкий» и «Голубой» потоки.