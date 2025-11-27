Захарова предположила, что власти Латвии нуждаются в шпалах для топки

Официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с kp.ru прокомментировала заявление о том, что в Латвии рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Она ответила в ироничной манере, заявив, что власти этой страны нуждаются в шпалах для топки.

Портал LSM сообщил, что латвийское руководство связывает такую возможность с мерой по усилению безопасности.

«Видимо, шпалы нужны им для топки», — сказала Захарова.

В прошлом месяце она заявила, что латвийские власти ненавидят Россию и хотят взять реванш за разгром местных коллаборационистов советскими войсками.

Пресс-служба украинского МИД сообщила, что Украина получила от Латвии 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Какие именно дроны передали Киеву, не уточняется. Также неизвестна общая стоимость поставки.