Украина получила от Латвии 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Какие именно дроны передали киевскому режиму, не уточняется. Также пока неизвестна общая стоимость поставки.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель ранее обвинила Польшу, Литву, Латвию и Эстонию в начале специальной операции на Украине. По словам политика, эти государства в 2021 году саботировали попытку урегулирования кризиса, выступив против инициативы о новом формате диалога между Россией и ЕС.

Сейчас на повестке дня стоит мирный план США по урегулированию конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать заключений о близости окончания кризиса.