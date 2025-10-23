Латвийские власти ненавидят Россию и хотят взять реванш за разгром местных коллаборационистов советскими войсками. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает Латвия и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему „как я провел прошлый век“», — написала она.

Дипломат напомнила, что именно в Латвии гитлеровцы смогли выполнить главную задачу геноцида восточноевропейского населения. При этом коренное население сыграло активную роль в уничтожении своих соседей — 89% евреев.

Кроме того, латышские националисты начали жестоко избивать своих сограждан еще до прихода нацистов, добавила Захарова.

Ранее в МИД Латвии заявили, что власти республики не дадут разрешения самолету президента Владимира Путина совершить полет над страной на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.