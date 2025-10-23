«Взять реванш». Захарова объяснила, почему Латвия ненавидит Россию
Захарова: Латвия хочет взять реванш за разгром коллаборационизма войсками СССР
Латвийские власти ненавидят Россию и хотят взять реванш за разгром местных коллаборационистов советскими войсками. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает Латвия и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему „как я провел прошлый век“», — написала она.
Дипломат напомнила, что именно в Латвии гитлеровцы смогли выполнить главную задачу геноцида восточноевропейского населения. При этом коренное население сыграло активную роль в уничтожении своих соседей — 89% евреев.
Кроме того, латышские националисты начали жестоко избивать своих сограждан еще до прихода нацистов, добавила Захарова.
Ранее в МИД Латвии заявили, что власти республики не дадут разрешения самолету президента Владимира Путина совершить полет над страной на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.