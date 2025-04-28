Референдум об отмене антироссийских санкций захотели провести в Словакии

He Canling/XinHua
Фото: He Canling/XinHua/www.globallookpress.com

Президенту Словакии Петеру Пеллегрини в ближайшие недели направят петицию о проведении референдума, касающегося вопроса отмены санкций против России. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил глава политической партии DOMOV Павол Слота.

«Мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели, конкретный срок, однако, пока не установлен», — сообщил он.

По словам политика, еще 18 апреля было собрано более 350 тысяч подписей за проведение референдума — согласно законодательству Словакии, это необходимый минимум. Однако активисты планируют собрать 400 тысяч подписей, чтобы создать необходимый резерв в случае если при проверки подлинность нескольких процентов подписей покажется ревизионному органу недостоверной.

Слота добавил, что участникам референдума предстоит ответить на вопрос «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?». По его мнению, властям необходимо минимизировать негативное влияние на жителей страны от антироссийских рестрикций.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что, в рамках урегулирования украинского конфликта, США предложили постепенную отмену санкций против России. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя это сообщение, ответил, что Россия пока не получала информацию об этом.

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