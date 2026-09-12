Сотрудники Госдепартамента США столкнулись с последствиями смены политического курса в Вашингтоне. При экс-президенте страны Джо Байдене дипломаты продвигали ЛГБТ*-повестку, а после возвращения американского лидера Дональда Трампа такая деятельность стала угрожать их карьере. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале .

Захарова напомнила, что Госдепартамент опубликовал заявление об отказе от идеологии принудительного разнообразия. В нем говорится, что при прежней администрации такая идеология стала частью внутренней культуры дипломатической службы.

По словам дипломата, при Байдене продвижение по карьерной лестнице зависело от подтверждения приверженности принципам разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности. После смены администрации эти требования отменили, а сотрудников, продвигавших прежний курс, начали проверять.

«Вчерашняя обязательная добродетель — сегодняшнее служебное нарушение», — отметила Захарова.

Она также заявила, что Вашингтон регулярно представлял собственные политические установки как универсальные ценности, из-за чего другие страны меняли законодательство и брали на себя обязательства, а после смены американской администрации оказывались в изменившихся условиях.

Ранее Госдепартамент США предупредил американских граждан на Украине о возможных массовых беспорядках, которые могут возникнуть из-за политической, экономической, религиозной или этнической напряженности.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.