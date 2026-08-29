Госдеп США предупредил американцев на Украине о риске массовых беспорядков

Госдепартамент США предупредил находящихся на Украине американцев о риске общественных беспорядков на фоне возможной политической, экономической, религиозной или этнической нестабильности. Гражданам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность, написало РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее украинские власти сообщили о последствиях российского удара в Бучанском районе Киевской области. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, после попадания на одном из объектов начался пожар с последующей детонацией.

Из-за ЧП временно перекрыли трассу в этом районе. Премьер также потребовал от правоохранительных органов установить ответственных за произошедшее. Он назвал ситуацию проявлением преступной халатности и заявил, что виновные должны понести строгое наказание.