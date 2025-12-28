Захарова рассказала, что было в конверте, который она передала Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла содержание послания, которое она передала президенту Владимиру Путину в конверте. Детали она сообщила в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры разговора показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — отметила она.

Телеведущий Владимир Соловьев, как сообщила дипломат, уже ознакомился с посланием и одобрил его вручение президенту.

В среду Захарова передала послание в конверте. Накануне Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и подарил шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца, сообщили «Известия». Дипломат отметила, что ювелирная точность исполнения и верность традиционным жанрам делают эту вещь по-настоящему «фантастической».

Захарова поблагодарила президента и вручила ему ответный подарок. В тот же день представитель МИД праздновала свой юбилей.

Ранее рэпер Птаха (Давид Нуриев) выпустил песню «Белая стая». Текст для композиции написала Мария Захарова. Она опубликовала текст песни и видеоклип. Дипломат впервые рассказала о сотрудничестве с артистом во время выступления на VK Fest — 2025.