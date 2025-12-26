«Фантастическая». Захарова раскрыла подарок от Путина

Представительница российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова открыла подарок, который вручил ей глава государства Владимир Путин. Фото презента дипломат разместила в своем Telegram-канале .

На опубликованном снимке запечатлен роскошный сувенирный набор в глубоких темных и ярких фольклорных тонах. В центре композиции — прямоугольная шкатулка, выполненная в технике лаковой миниатюры.

На ее крышке развернута детальная панорама Московского Кремля: ярко-красные стены и башни с золотыми куполами соборов эффектно контрастируют с темным фоном, напоминающим ночное звездное небо.

Особое место в оформлении занимает центральный медальон с изображением Георгия Победоносца, пронзающего змия, что придает подарку глубокий символический смысл. Шкатулка лежит на фоне темно-синей подарочной коробки с серебристым тиснением «Москва. Кремль».

Рядом с подарком расположена лаконичная белая карточка с золотым гербом России. На ней каллиграфическим почерком выведено имя отправителя — «Владимир Владимирович Путин», а ниже указано, кому предназначен презент — «М.В. Захаровой».

Сама дипломат отметила, что ювелирная точность исполнения и верность традиционным жанрам делают эту вещь по-настоящему «фантастической».

Мария Захарова 24 декабря отметила свое 50-летие. Глава государства преподнес ей подарок в этот же день.

Ранее представительница МИД высмеяла репортаж западного телеканала о российских волках.