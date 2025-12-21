Захарова опубликовала совместный трек «Белая стая» с рэпером Птахой

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) выпустил песню «Белая стая», автором текста для которой стала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат сообщила в Telegram-канале .

«Птаха — Белая стая. Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его „музло“», — написала она.

Захарова опубликовала текст песни и видеоклип. Дипломат впервые рассказала о сотрудничестве с артистом во время выступления на VK Fest — 2025. Она назвала эту коллаборацию удивительной. По словам Захаровой, ей было интересно послушать, как рэпер обыграет лирический текст со своей индивидуальной манерой исполнения.

Дипломат занимается творчеством в качестве хобби. Она пишет тексты для песен, которые потом исполняют известные российский артисты.

Одну из последних работ дипломата под названием «Мой ангел» спела заслуженная артистка России Ирина Понаровская на концерте в Санкт-Петербурге.