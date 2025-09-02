Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о «победе» над СССР в 1944 году. Своим мнением она поделилась Telegram-канале .

«Рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И. В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов», — заявила она.

Стубб в интервью The Economist заявил, что Финляндия выиграла войну с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость. Захарова напомнила, что в 1944 году Хельсинки был вынужден играть «по советским правилам»: объявить о разрыве с Германией, вывести немецкие войска, провести демилитаризацию и выплатить контрибуции.

Она также добавила, что Стубб мог бы предложить «алгоритм победы 1944 года» своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины.

Ранее президент Финляндии выразил обеспокоенность, что Запад может уступить странам ШОС, если не наладит более эффективное взаимодействие с Глобальным Югом.