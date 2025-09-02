Президент Финляндии Александр Стубб обеспокоен, что Запад может уступить странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не наладит более эффективное взаимодействие с Глобальным Югом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — сказал Стубб.

Стубб заявил, что не поддерживает идею многополярности в международных отношениях, сообщил RT. Он выступает за многостороннее сотрудничество.

В начале осени в Тяньцзине прошел крупнейший в истории ШОС саммит. Более 20 лидеров стран и представители международных организаций собрались на это важное событие.

Ранее Стубб заявил, что те, кто могут склонить президента России Владимира Путина к миру на Украине, находятся на Востоке, поэтому необходимо ввести пошлины против торгующих с Москвой стран.