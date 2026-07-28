Захарова призвала нового посла Германии не приписывать россиянам свои фантазии

Новому послу Германии в России Клеменсу фон Гетце не стоит приписывать гражданам страны собственные фантазии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

«Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России», — заявила она.

Дипломат назвала слова фон Гетце очевидным фальстартом и отметила, что, если посол действительно видит свою миссию в подобных требованиях к российским властям, выстроить конструктивный диалог в Москве ему будет крайне сложно.

Кроме того, представитель МИД отреагировала на слова немецкого дипломата о доброжелательном отношении к нему со стороны россиян. Она с иронией заметила, что из-за незнания русского языка посол мог неверно истолковать услышанные выражения и принять их за теплый прием.

«Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России», — заключила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что иногда может позволить себе крепкое словцо, однако происходит это крайне редко и исключительно в непубличной обстановке.