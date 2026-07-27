Захарова призналась, в каких случаях может дать волю чувствам и крепкому словцу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что иногда у нее может вырваться крепкое словцо, но это в редчайших ситуациях и за закрытыми дверями. Об этом дипломат рассказала на молодежном форуме «Гвардейск» в военно-патриотическом лагере имени Ф. М. Охлопкова, сообщил ТАСС .

Захарова отметила, что не всегда может сдержать эмоции. При этом она никогда не использует обсценную лексику и не впадает в какое-то агрессивное состояние.

«Бывает где-то там, за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот, когда мы один на один. Это крайне редко, и я себя очень за это корю», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, она ругает себя за такие моменты, так как обязана проявлять выдержку. Только она отказывает, когда затрагиваются темы, связанными с детьми, с Великой Отечественной войной и спецоперацией.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть новые предложения по Украине.