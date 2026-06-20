Орден Белого орла, которого лишили украинского президента Владимира Зеленского, стоит передать националисту Ярославу Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Сданные киевским режимом орден „Белый орел“ и иные награды Варшава может направить в Канаду — Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать», — предложила дипломат.

Она также задалась вопросом, лишали ли деятеля нацистской Германии Германа Геринга этой награды или он сам от нее отказался.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. В канцелярии польского лидера пояснили, что причиной стало присвоение одним из подразделений ВСУ имени «Героев УПА»*.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.