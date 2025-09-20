Захарова пожелала главе МО Литвы реализоваться по ее специальности психолога
Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене, имеющей степень магистра по юридической психологии, реализоваться по специальности. С таким комментарием выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написал ТАСС.
Ранее Шакалене заявила, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, и подчеркнула, что НАТО должно реагировать на такие действия всерьез, напомнив о примере Турции, сбившей российский самолет десять лет назад. По ее словам, это «еще одно неопровержимое доказательство того, что инициативе „Восточный страж“ пора воплотиться».
В Эстонии утверждают, что самолеты находились в ее воздушном пространстве около 12 минут и намерены поднять вопрос в рамках 4-й статьи устава НАТО.
В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что нарушения границы не было, а МиГ-31 выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.