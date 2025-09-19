Эстония заявила об истребителях России в ее воздушном пространстве

В МИД Эстонии вызвали временного поверенного РФ после происшествия с МиГ-31

Генштаб Эстонии заявил о трех российских истребителях, которые якобы нарушили воздушное пространство балтийской страны. Об этом на официальном сайте сообщил эстонский МИД.

Предполагаемое происшествие зафиксировали рядом с островом Вайндлоо, он находится в Финском заливе. Эстонская сторона заявила, что самолеты находились в ее воздушном пространстве 12 минут.

Истребители, как утверждает Эстония, двигались с отключенными транспондерами и без планов полета.

Временного поверенного России в Эстонии уже вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста. Москва вероятное происшествие пока не комментировала.

Издание ERR утверждает, что это уже четвертый раз с начала года, когда российские истребители замечают в эстонском воздушном пространстве.

Ранее в пятницу, 19 сентября, МИД Эстонии направил и другую ноту посольству России. Таким образом эстонские власти выразили протест против рекламы учебы в российских вузах.