Захарова поздравила граждан КНР с Новым годом на китайском языке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова записала видеообращение к жителям Китая и поздравила их на китайском языке с наступающим Праздником весны. Поздравление она опубликовала в телеграм-канале .

«Дорогие китайские друзья! Год лошади уже на пороге. От всей души поздравляю всех с Праздником Весны!» — сказала Захарова.

В обращении она пожелала благополучия, энергии и успехов в новом году.

Захарова также заявила, что в 2026 году Москва и Пекин впервые «встретят весну вместе»: российская столица в третий раз станет площадкой масштабного празднования китайского Нового года, а в Пекине пройдут мероприятия, посвященные русской Масленице.

Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю наступает год Огненной Лошади.