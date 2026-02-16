Запреты китайского Нового года 2026: почему нельзя мыть голову, пользоваться ножницами и спать днем

Китайский Новый год, который в 2026-м проходит под знаменем Огненной Лошади, отмечают в середине февраля. Праздник несет особую энергетику, усиленную стихией огня и солнечным затмением, которую можно использовать как еще один шанс начать жизнь с чистого листа. Как еще раз встретить год, чтобы заручиться поддержкой своенравного тотема, и что категорически нельзя делать в первые три дня — в материале 360.ru.

Что такое китайский Новый год Китайский Новый год — один из самых важных и продолжительных праздников в КНР и странах Восточной Азии. Его масштаб можно сравнить с Рождеством на Западе. Согласно мифу, в начале каждого года китайцы прячутся от чудовища Нянь. Оно приходит в первый день года, пожирает скот, запасы пищи, а иногда даже самих жителей и их детей. Чтобы защитить себя и свой дом, люди клали еду при входе в жилище. Чем больше яств, тем добрее и уступчивее будет зверь, который быстрее насытится и уйдет, тем самым не навредив людям. Однажды чудовище испугалось ребенка в красной одежде, и с тех пор считается, что этот цвет отпугивает Нянь. Поэтому каждый Новый год китайцы развешивают красные фонари и свитки на окнах и дверях, чтобы отпугнуть чудовище. С той же целью в первый день года запускают фейерверки. Жители Поднебесной верят, что соблюдение этих традиций заставляет зверя скрываться от людей.

Фото: РИА «Новости»

Второе название — Чуньцзе, то есть праздник весны. Считается, что в это время природа пробуждается после долгой зимы. Каждый год посвящен одному из 12 животных восточного гороскопа: Крысе, Быку, Тигру, Кролику, Дракону, Змее, Лошади, Козе, Обезьяне, Петуху, Собаке, Свинье. А также одной из пяти стихий китайской философии У-син — дереву, огню, земле, металлу и воде, — которые сменяются каждые 12 лет. В 2026 году в Азии будут праздновать год Огненной Лошади. Даты китайского Нового года Дата праздника плавающая и зависит от лунных фаз. Китайский Новый год — 2026 начнется 17 февраля — в Новолуние в Водолее, а завершится 6 февраля 2027-го. «Сам праздник отмечают 15 дней, то есть до 3 марта, когда наступит Праздник фонарей. Это время захватит весь период растущей луны. Его нужно посвятить важным и серьезным действиям, которые заложат основу предстоящему году», — рассказал 360.ru астролог и таролог Борис Зак.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на празднование китайского Нового года 17 февраля, Огненная Лошадь полностью вступит в свои права только 19-го числа, подчеркнул Зак. К тому же 17 февраля будет солнечное затмение, за счет чего энергия дня окажется очень мощной. До 3 марта важно максимально активничать, чтобы заложить основу новых свершений в жизни, рекомендовал астролог. Как встретить год Красной Огненной Лошади Лошадь считается символом свободы, скорости, благородства, азарта, движения вперед, так как это животное — одно из самых энергичных, страстных и непредсказуемых в Восточном календаре. Стихия огня усилит ее пылкость, страстность и стремление к лидерству. «Главные цвета 2026 года — красный и его оттенки. Он принесет удачу, наполнит жизненными силами и защитит от плохого», — добавил Зак. Важно встретить китайский Новый год шумно, в ярких одеждах, преимущественно красных и оранжево-золотых оттенков — этот цвет сулит удачу.

Фото: Медиасток.рф

До 17 февраля необходимо навести порядок дома. Понедельник, 16-е число, — последние сутки предыдущего лунного цикла. В этот день следует избавиться от всего лишнего, оставить старое в прошлом. Зак посоветовал украсить дом, желательно живыми цветами или в горшках, мандаринами, оставить надписи с пожеланиями счастья, как это делают в Китае. Стол обязательно должен быть заставлен едой. Акцент нужно сделать на фруктах, овощах и сладостях. Поскольку Лошадь не очень любит церемонии, стол может быть не самым богатым на убранство. Допускается даже периодически не пользоваться столовыми приборами, а есть руками: это тоже принесет удачу в новом году, объяснил собеседник 360.ru. Лошадь — стадное животное, поэтому праздновать наступление ее года нужно с семьей или в шумной компании. По китайской традиции, можно использовать хлопушки, которые отгонят злых духов.

Фото: Новогоднее оформление интерьера / Медиасток.рф

«Я бы советовала перед встречей китайского Нового года помыться, обязательно дегтярным кусковым мылом. Его многие не любят из-за запаха, но это бальзам для кожи. Во время процедуры следует попрощаться со всем негативом уходящего года вслух: со сглазами, завистью, другими гадостями», — рассказала 360.ru таролог, парапсихолог, эзотерик Татьяна Эль. Активировать энергию Огненной Лошади нужно с помощью огня. Достаточно зажечь свечу, можно сжечь записку с планами на год, предварительно еще раз прочитав. Пепел следует собрать и позднее пустить по ветру. Приметы и суеверия В первые три дня китайского Нового года нельзя убираться, ведь, согласно поверьям, можно вымести удачу — уборку делают до наступления праздника.

Не рекомендуется плакать и ссориться, чтобы не заложить энергию конфликтов в наступающий год.

Нельзя брать в долг и отдавать деньги: это может привести к финансовым потерям.

Нельзя бить или ломать посуду — чревато разладами в семье;

Детям обязательно нужно дарить красные конфеты с деньгами — это, наоборот, привлечет удачу в семью.

Китайцы стараются надевать в праздник красное нижнее белье: оно должно защитить тело от злого рока. Также можно повязать красный пояс;

Первое слово, которое произносят после наступления китайского Нового года, должно быть позитивным. Рекомендуют говорить о росте, свете и движении.

Фото: Wang Linfeng/XinHua / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать в китайский Новый год Хотя празднование китайского Нового года стало популярно в России лишь в последние годы, его можно воспринимать как второй шанс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Этому благоволит совпадение торжества с новолунием. Например, советуют загадать желание на будущее. Главное, чтобы оно было конкретным, реализуемым и важным для человека. «В первый или второй день нового года по китайскому календарю, то есть 17 или 18 февраля, сделайте маленький шаг к достижению поставленных целей», — добавил Зак.

Фото: Луна на небе в городе Дзержинский / Медиасток.рф

Что еще можно делать Есть рыбу как символ изобилия;

Угощаться пельменями, которые считаются символом богатства;

Много улыбаться и смеяться;

Открывать двери и окна, чтобы впустить удачу в дом;

Желать друг другу счастья и дарить подарки;

Отпускать обиды, горечь, зависть и все негативное;

Зажигать свечи на подоконниках, чтобы впустить счастье в дом. Что нельзя делать Мыть голову в первый день нового года — говорят, в противном случае смоется удача;

Пользоваться ножницами и другими острыми предметами в первые три дня года — ими можно обрезать благополучие;

Говорить о болезнях и смерти;

Отказываться от помощи;

Отказывать в гостеприимстве;

Спать днем накануне китайского Нового года — так можно проспать счастье.