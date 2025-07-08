Захарова потребовала извинений у посольства ФРГ за пост с искаженным флагом СССР

Посольство Германии в Москве должно принести извинения после публикации с искаженным флагом СССР. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Диппредставительство ФРГ в Москве опубликовало пост в официальном Telegram-канале о послевоенных границах в Европе. Вместо государственного флага СССР на картинку поместили «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП».

По словам Захаровой, вариантов мотивации для подобной публикации несколько. Среди них — глупость сотрудников немецкого МИД или сознательная попытка уравнять Третий Рейх и Советский Союз. Также дипломат допустила, что в посольстве ФРГ «давно перестали работать», а просто «платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты.

«Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — написала Захарова.

Ранее дипломат заявила о тенденции продвижения на высокие посты на Западе потомков тех, кто связан с нацистами. В Германии журналисты посчитали мнение Захаровой оскорбительным.