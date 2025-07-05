Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о тенденции продвижения на высокие посты на Западе потомков тех, кто связан с нацистами, чем вызвала критику в немецких СМИ. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

В Германии журналисты посчитали мнение Захаровой оскорбительным.

«Представитель МИД России Мария Захарова известна своими провокациями. Она уже нападала на Анналену Бербок. Теперь она напала на Фридриха Мерца и других, и зашла так далеко, что заявила, что потомки нацистов намеренно выдвигаются на руководящие должности на Западе», — написали немецкие журналисты.

В свое оправдание они заявили, что нацистская партия состояла из восьми миллионов человек, поэтому члены семей многих нынешних политиков имеют связи с тем историческим периодом. Однако причины, по которым потомки участников нацистского режима занимают именно ключевые посты в Европе, они так и не объяснили.

Ранее Захарова заявила, что на Западе активно продвигают потомков нацистов. Таким образом дипломат прокомментировала новость о том, что дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был украинским нацистом во время Второй мировой войны.