Захарова порекомендовала Европе сидеть под столом и не вякать

Представителей Евросоюза никто не приглашал на переговоры по Украине, и им следует «сидеть под столом и не вякать». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала на брифинге.

«Вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там под столом и не вякайте», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что ЕС дискредитировал себя. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу, но только политико-дипломатическим путем.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что участие представителей европейских стран в переговорах по Украине бессмысленно, так как они ничем не смогут помочь.