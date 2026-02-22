Песков назвал участие Европы в переговорах по Украине бессмысленным

Переговоры по украинскому конфликту — сложный процесс, участие европейцев в них бессмысленно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы не видим смысла участия европейцев», — сказал он.

По мнению Пескова, учитывая их настроение, представители ЕС ничем не смогут помочь.

«Процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — заключил пресс-секретарь президента.

В Кремле не подтвердили информацию, что новый этап переговоров по украинскому урегулированию пройдет на следующей неделе. По словам Пескова, у России нет завышенных ожиданий от встречи.