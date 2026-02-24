Европу и США уличили в превращении СВО в противостояние России и Запада

После прямого вмешательства стран Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние России с Западом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам.

По его словам, западные страны вынашивают цель по сокрушению России. При этом Москва сохраняет открытость к достижению своих целей политико-дипломатическими средствами.

«В любом случае интересы России будут обеспечены», — процитировало РИА «Новости» официального представителя Кремля.

Отвечая на вопрос о новом раунде переговоров по Украине, Песков сообщил, что Кремль надеется на продолжение диалога.

«И по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать, после того как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание», — сказал он.

Ранее переговорный процесс проходил при участии делегаций России, США и Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что любые договоренности должны учитывать новые территориальные реалии.