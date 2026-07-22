Захарова ответила на слова Каллас об угрозе России странам Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы евродипломатии Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы. Заявления она прокомментировала РИА «Новости».

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — подчеркнула Захарова. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой.

Кая Каллас также отмечала: европейские страны намерены повышать свою обороноспособность. Ранее МИД России подтвердил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

Ранее он встретился в Маниле с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Главы МИД затронули тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, а также ситуацию в зоне Персидского залива.