Глава евродипломатии Каллас назвала Россию угрозой для стран Европы

Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом она сказала на министерской конференции АСЕАН.

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — прокомментировала Кая Каллас.

Также глава евродипломатии подчеркнула: европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.

Ранее МИД России подтвердил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

Ранее он встретился в Маниле с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Главы МИД затронули в том числе тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, ситуацию в зоне Персидского залива.