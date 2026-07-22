МИД подтвердил, что Россия не планирует ни на кого нападать

Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать

Россия не собирается ни на кого нападать. Однако если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции .

Глава МИД прокомментировал высказывания европейских политиков о якобы исходящей от страны угрозы.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они (Европа — прим. ред.) в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — отметил дипломат о итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Ранее он встретился в Маниле с бразильским коллегой Мауро Виейрой. На полях мероприятий АСЕАН министры обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, беседа прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере.

Главы МИД затронули в том числе тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, ситуацию в зоне Персидского залива.