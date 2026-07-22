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МИД подтвердил, что Россия не планирует ни на кого нападать

Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com

Россия не собирается ни на кого нападать. Однако если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД прокомментировал высказывания европейских политиков о якобы исходящей от страны угрозы.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они (Европа — прим. ред.) в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — отметил дипломат о итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Ранее он встретился в Маниле с бразильским коллегой Мауро Виейрой. На полях мероприятий АСЕАН министры обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, беседа прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере.

Главы МИД затронули в том числе тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, ситуацию в зоне Персидского залива.