Захарова обвинила Британию и Францию в заигрывании с Киевом ядерной тематикой

Великобритания и Франция манипулируют ядерной тематикой в отношениях с Украиной, подталкивая ее к обладанию оружием массового поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — подчеркнула дипломат.

Ранее на сайте МИД опубликовали развернутый комментарий Захаровой, в котором она назвала эти планы «безрассудной линией». Там же она предупредила, что постановка вопроса о передаче ЯО Киеву является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом, который подрывает режим нераспространения.

Накануне в СВР сообщили, что Британия и Франция рассматривают вариант с передачей Киеву французской боеголовки TN75. В Кремле такие планы назвали «граничащими с безумием».