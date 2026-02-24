«Безрассудная линия». В МИД резко ответили на слухи о ядерном оружии для Украины

«Для всех причастных к подобным безрассудным действиям и мирового сообщества в целом должно быть очевидно, что сама по себе постановка вопроса в подобной плоскости является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом, чреватым подрывом международно-правового режима нераспространения ядерного оружия», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как неядерное государство и обязалась не приобретать ЯО. Великобритания и Франция в рамках ДНЯО обязались не передавать его и не помогать другим странам в производстве или приобретении.

«Незамедлительно развернули активную работу по данному сюжету на профильных многосторонних площадках в целях стимулирования их участников и руководства соответствующих международных организаций к тому, чтобы образумить британские и французские власти, зарвавшиеся в антироссийском угаре. Последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России», — резюмировала официальный представитель МИД.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Британия и Франция якобы начали подготовку к передаче Киеву ядерного оружия. По версии СВР, европейские страны рассчитывали, что Украина сможет добиться более выгодных условий завершения конфликта, если получит атомную или грязную бомбу.