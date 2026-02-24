Великобритания и Франция стремятся организовать передачу Украине ядерного оружия, маскируя ее под собственную разработку Киева. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, обе европейских страны осознают, что их планы нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия и могут разрушить глобальную систему безопасности.

«В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — подчеркнули в разведке.

Как выяснила спецслужба, западные элиты не готовы мириться с поражением и считают, что Украину нужно снабдить «вундерваффе» — так в нацистской Германии называли «чудо-оружие», которое должно было спасти рейх от поражения во Второй мировой войне. Немцы, по данным разведки, благоразумно отказались участвовать в авантюре.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил Европе оплатить ВСУ контрактную армию по примеру России.