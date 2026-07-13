Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом доклад Гаагского центра стратегических исследований о «российской стратегии воздействия» на Европу. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Доклад вышел 30 июня. В нем говорится, что Россия якобы подрывает политическую волю ЕС, а российские БПЛА — пролетают над важными объектами стран ЕС.

«Мы уже неоднократно говорили о развернутой в Евросоюзе кампании самовнушения, направленной на искусственное формирование образа России как главной угрозы для „свободной Европы“. Порой дело доходит до ничем не прикрытого абсурда», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Нидерланды запугивают своих граждан мнимой «российской угрозой», прикрывая собственные провалы во внутренних делах и оправдывая милитаристский курс.

Ранее представитель посольства РФ в Гааге сообщал, что Нидерланды начали готовиться к войне с Россией.