Захарова назвала Стубба деградировавшим политиком после слов об ударах по России

Президент Финляндии Александр Стубб деградировал как политик и человек после своих высказываний о поддержке ударов ВСУ по России. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik .

Поводом для критики стали слова Стубба о том, что атаки на объекты Wildberries он считает разумной военной стратегией Украины. Захарова отметила, что финляндский лидер хорошо знал Россию, имел прямые контакты и регулярно посещал страну.

«И вдруг — раз! — и что-то поменялось. Это не изменение позиции, это деградация под натиском каких-то злобных сил или как элемент собственного развенчания как политического деятеля», — подчеркнула дипломат.

Она также обыграла фамилию президента Финляндии, сказав, что «последняя буква в фамилии Стубб уже пишется как „п“», имея в виду слово «ступор». По мнению Захаровой, его риторика деградировала в прямом смысле слова — как государственного деятеля, политика и человека.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков причислил Стубба к «партии войны» после высказывания.