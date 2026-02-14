Захарова назвала слова Зеленского о выборах бредом больного

Слова Владимира Зеленского о выборах на Украине нельзя считать заявлениями — это бред больного. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы знаете, то, что говорит Зеленский, — это не заявления, это какой-то бред больного. <…> Мы понимаем, чем он болен», — процитировало ее РИА «Новости».

Дипломат также отметила, что мало кто удивлен манипуляцией, которую украинский лидер проводит в контексте электорального процесса.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о готовности провести выборы на Украине, если США надавят на Россию и заставят ее прекратить огонь на два-три месяца.

На днях украинский лидер признался, что не желает заключать мир на плохих для Киева условиях и предпочтет продолжать военные действия, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.