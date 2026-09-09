Власти Молдавии пошли на откровенную провокацию, пригласив к участию в параде на День независимости республики военных НАТО. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что под словами об оперативной совместимости вооруженных сил страны с силами альянса Молдавию накачивают западным оружием, пока социально-экономическая жизнь продолжает деградировать.

«Напомню ту же картинку: сидит волк и овечка. Он говорит: „Слушай, давай повысим оперативную совместимость. И тебя съем“. Примерно то же самое», — заявила Захарова.

В начале июня заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что начавшие сближение с НАТО власти Молдавии нарушили собственную Конституцию, предусматривающую нейтральный статус республики.

Он добавил, что Молдавия стала логистическим хабом, через который украинские боевики получают западное вооружение.