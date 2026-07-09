Захарова назвала противостояние НАТО и России экзистенциональным и системным

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила об экзистенциальном и системном характере противостояния с Россией для НАТО. Ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что в альянсе намерены обороняться прежде всего от России. В Анкаре под документом с такими намерениями подписались все союзники.

Некоторые из них, по словам Захаровой, при этом заявляют, что не видят признаков готовящегося нападения со стороны России.

«Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Кроме объявления России противником, в декларации, опубликованной по результатам саммита в Анкаре страны НАТО взяли на себя обязательство выделить Украине в 2026 году 70 миллиардов евро.