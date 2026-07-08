Страны НАТО пообещали выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году
Страны НАТО взяли на себя обязательство выделить Украине в 2026 году 70 миллиардов евро (6,1 триллиона рублей). Об этом написали в декларации, опубликованной по результатам саммита в Анкаре.
Члены альянса заявили о важности вклада Украины в трансатлантическую безопасность, и своем единстве в вопросах ее поддержки. В декларации подчеркнули, что большую часть помощи Киеву финансируют европейские союзники и Канада.
«На 2026 год страны НАТО обязуются выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году», — написали в документе.
В НАТО приветствовали решение Евросоюза предоставить Киеву многолетнее финансирование.
Ранее президента Украины Владимира Зеленского не допустили на совещания саммита. Ему выделили место только за ужином.