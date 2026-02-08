Дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях, стало символом «доминанты зла» среди западных элит. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

По ее мнению, дело Эпштейна — заговор влиятельных людей в разных странах и международных организациях.

«Это было именно доминантой зла, это было для расширения границ дозволенного человечеству. <… > Мы не знаем ничего о западной элите. И это только маленькая снежинка на огромном айсберге», — заявила дипломат.

В начале 2026 года американский Минюст опубликовал новую порцию файлов по делу финансиста.

Ранее Захарова назвала «адом» чтение «файлов Эпштейна». После изучения материалов у нее появились вопросы к системе правосудия. Она отметила, что Запад не хочет расследовать преступления, если в них замешаны «мировые элиты».