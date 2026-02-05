Файлы Эпштейна приоткрыли двери в ад: на острове педофила добывали адренохром?

В начале 2026 года американский Минюст опубликовал новую порцию рассекреченных файлов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Показания свидетелей и личные переписки буквально шокировали мир. Взять хотя бы рассказ одного из пострадавших, поведавшего о совершенно жутких ритуалах с детьми. В Сети на фоне этого с новой силой принялись обсуждать теорию заговора об адренохроме. Причем некоторые убеждены, что файлы Эпштейна — только прикрытие, чтобы отвлечь внимание от погони элиты за «эликсиром молодости».

Публикация файлов Эпштейна — прикрытие? Сторонники теории заговора об этом веществе считают, что финансист якобы переправлял детей для продажи на органы, а также для производства «эликсира вечной молодости». В Сети можно найти и конспирологические вбросы о том, что он «угощал адренохромом» гостей своего особняка. Но есть и версия о том, что целью раскрытия файлов Эпштейна в США было отвлечение внимания от гибели детей ради получения адренохрома. Ее в начале февраля выдвинул отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

Интересно Финансист, которого весь мир знает как педофила и торговца людьми, создал масштабную преступную сеть, торговал людьми, в том числе несовершеннолетними, сексуально эксплуатировал девушек и девочек. При этом в его деле фигурируют имена в том числе президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона, британского принца Эндрю, президента Франции Эммануэля Макрона, Марко Рубио, многих других политиков и знаменитостей. Жертвы Эпштейна утверждают, что их привозили на частный остров финансиста в Карибском море, где удерживали и принуждали к сексу.

Маск-старший убежден, что публикация документов по делу финансиста — просто попытка взбудоражить мир новыми подробностями о преступлениях педофила и отвлечь внимание от гибели гигантского количества детей, похищенных в Европе и Америке.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

«Я знаю — и мне об этом говорили многие люди, которые, похоже, знают гораздо больше, чем я… И это то, что скрыто, скрыто очень тщательно, что маленьких детей, в возрасте восьми, девяти, 10 лет, убивают, чтобы возбудить их надпочечники. А затем из них извлекают адренохром и он используется для того, чтобы вызывать омоложение у очень богатых людей», — заявил он в интервью РЕН ТВ.

Возможно, вы никогда об этом не слышали, но я слышал об этом очень много, и именно это меня беспокоит, потому что все остальное — это просто мусор. Эррол Маск

В качестве примера Маск-старший привел актрису, шокировавшую его своим признанием несколько лет назад. В интервью популярной телеведущей Эллен Дедженерес она проговорилась, что использует некую пасту, чтобы в 60 лет выглядеть на 20-25. И сделана эта паста якобы «из кожи детей». Имени актрисы, которая практикует такие бьюти-процедуры, отец основателя SpaceX при этом не назвал.

«Вы можете найти это в интернете — это бесплатная, общедоступная информация, потому что все были этим шокированы. И это доказательство — по крайней мере, для меня это довольно весомая часть доказательств… Она говорит, что наносит на лицо пасту, сделанную из кожи мертвых детей. Понимаете? Именно это она говорит», — подчеркнул собеседник канала.

Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Отметил он и несколько других знаменитостей, которые в свои почтенные годы выглядят достаточно молодо. По его мнению, тот же Ринго Старр в 85 по загадочной причине выглядит на 41. Вариант, что барабанщик The Beatles может использовать современные возможности косметологии, в том числе пластическую хирургию, Эррол, судя по всему, в расчет не берет. По его версии, все дело, видимо, в адренохроме.

Я слышал от людей — я ничего не утверждаю про него, я просто говорю, что он выглядит необычайно молодо для 85 лет. И я также понимаю, что один укол этого адренохрома стоит 300 тысяч долларов США. Эррол Маск

Ради этого «эликсира молодости», по словам Маска-старшего, из Америки и Украины были похищены сотни тысяч детей. «Где они? Их не могут найти. Триста тысяч пропавших детей в Америке. И тогда ты возвращаешься к тем вещам, о которых мне говорили очень высокопоставленные люди — не только из этой страны, но и из других стран, — что детей убивают, чтобы извлечь адренохром», — резюмировал он.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / www.globallookpress.com

Теории заговора об адренохроме Теория заговора о существовании и охоте за адренохромом начала набирать популярность во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году. Ее поклонники сидели (может быть, и до сих пор сидят) на форуме сайта 4chan, рассуждая о том, что миром правит тайное сообщество, которое сколотили представители элиты. Причем все эти власть имущие — сатанисты-педофилы, одержимые «эликсиром молодости». В их числе — бизнесмены, известные актеры, лидеры Демпартии, члены королевских семей, звезды и видные общественные деятели. Адренохром они, как полагают конспирологи, получают из крови детей, которым причиняют боль.

В употреблении вещества сторонники теории об адренохроме обвинили, помимо прочих, Джорджа Сороса, Барака Обаму, Джо Байдена, семью Ротшильдов, Мадонну, Опру Уинфри, Тома Круза, Тома Хэнкса, Джареда Лето. В качестве железобетонного аргумента они отмечали, что внешне эти люди не меняются годами и это, мол, подозрительно.

Фото: IMAGO/Nicole Kubelka / www.globallookpress.com

В дальнейшем конспирологи постили много фейков о том, как Трамп ведет тайную, но жесткую борьбу с педофилами-адренохромщиками, гонит их поганой метлой из рядов американской элиты США и глубинного государства. После задержания Эпштейна летом 2019 года сторонники теории об адренохроме начали заявлять, что на самом деле детей на частный остров педофила в Карибском море возили именно для получения «эликсира молодости», который потом поставляли влиятельным политикам.

Что такое адренохром на самом деле На фоне всех этих бредовых теорий у людей, не посвященных в химию, может возникнуть закономерный вопрос: а это вещество вообще существует? И да, ответ на него будет положительным. Это химическое соединение, которое образуется, когда адреналин вступает в реакцию с кислородом. В процессе он окисляется до адренохрома, а затем быстро превращается в другие соединения. В начале 50-х годов прошлого века психиатры Абрам Хоффер и Хамфри Осмонд с его помощью пытались объяснить развитие шизофрении и других психических болезней. По их версии, появление расстройств у пациентов объяснялось избытком адренохрома в головном мозге. Но никаких доказательств у этой гипотезы не было и нет.