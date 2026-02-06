Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемые «файлы Эпштейна», назвав их чтение «адом». Об этом она написала в свое телеграм-канале .

«С невероятным усилием каждый день читаю „файлы Эпштейна“. Это просто ад», — сообщила она.

После ознакомления с материалами, включая дневники несовершеннолетней жертвы, Захарова задала ряд вопросов к западной системе правосудия. В частности, она обратила внимание на отсутствие полноценного международного расследования, несмотря на признаки транснационального траффикинга детей, а также указала на то, что уголовные дела не возбудили в отношении британского принца Эндрю.

Захарова заявила, что история с Эпштейном демонстрирует нежелание Запада расследовать преступления, если в них замешаны «мировые элиты».

Политолог Александр Камкин в эфире телеканала «Звезда» поднял тему этических ценностей, сравнив современное поведение европейской знати с прошлым поведением монархов.