Захарова двумя словами отреагировала на удар ВСУ по Брянской области

Захарова назвала ВСУ «вампирами» после удара по заправке под Брянском

Украинские силы 11 июня нанесли удар по автозаправочной станции в Брянской области. На это в беседе с РИА «Новости» отреагировала спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат дала резкую оценку действиям украинской стороны. Захарова сравнила руководство в Киеве и военнослужащих ВСУ с вампирами.

«Киевскорежимные вампиры», — процитировало дипломата агентство.

ВСУ 11 июня несколько раз атаковали Брянскую область. В поселке Белая Березка после удара из РСЗО «Град» погибли два человека.

Примерно в то же время украинский беспилотник врезался в АЗС в Стародубском районе Брянской области. При взрыве травмы получили семеро.