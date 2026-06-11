ВСУ ударили по АЗС в Брянской области, пострадали семь человек

Украинский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции в Стародубском районе Брянской области, ранены семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе» .

По сообщению губернатора, среди пострадавших — 16-летний подросток. Одного из раненых скорая помощь перевезла в областной центр. Пять гражданских автомашин побило осколками.

Ранее житель поселка Белая Березка погиб при атаке со стороны ВСУ, еще трое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.

Также в результате удара украинского беспилотника в Белгородской области были ранены три женщины и две девочки. Одной из них 9 месяцев.