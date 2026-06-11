Возросло число жертв жестокого удара ВСУ по брянскому поселку

Количество жертв обстрела в поселке Белая Березка выросло до двух человек

Умер раненый при украинском обстреле села Белая Березка в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Вечером в четверг, 11 июня, Украина ударила по Белой Березке из РСЗО «Град». Взрывы повредили 10 многоквартирных домов, различные повреждения получили и три частных домовладения. Под атаку попало также здание администрации.

Почти сразу же ВСУ атаку повторили. В результате второго удара погиб человек, еще троих ранило, одного из них тяжело. Этого мужчину спасти не удалось, таким образом жертвами атаки украинских войск стали два человека.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что всем пострадавшим семьям власти выплатят деньги и окажут необходимую поддержку.

Белая Березка находится в Трубчевском районе Брянской области. ВСУ пытались атаковать эту область и в ночь на 11 июня, здесь сбили 90 беспилотников.