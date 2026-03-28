Украина болеет «синдромом Зеленского». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале .

Так она прокомментировала статью EU Observer о лечении украинских военных наркотиками-психоделиками. Дипломат отметила, что в августе 2025 года Киев утвердил национальную стратегию наркополитики, которая ставит целью внедрение наркотических средств для лечения посттравматического стрессового расстройства.

«Это и логично: какой президент, такое и лечение народа», — написала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Россия найдет и накажет украинских врачей, участвовавших в пытках пленных военнослужащих.