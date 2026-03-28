Украинским врачам, участвовавшим в пытках военнопленных, не избежать наказания. Их имена вычислят и передадут правоохранительным органам. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об этом в пресс-центре «Россия сегодня», сообщили «Известия» .

Она сообщила, что доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима» передадут национальным правоохранительным органам и международным инстанциям. Включенные в него свидетельства станут частью доказательной базы преступлений киевского режима.

«Имена тех, кто надел белые халаты, чтобы пытать, будут установлены, и никто не уйдет от наказания», — сказала Захарова.

По ее словам, пытки в украинском плену стали системным явлением. Рассказы освобожденных военнослужащих могут шокировать. Захарова привела в качестве примера проведение операций без анестезии и использование пленных в качестве тренажера для будущих медиков.