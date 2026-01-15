WhatsApp в России могут окончательно заблокировать в 2026 году

Роскомнадзор может окончательно заблокировать WhatsApp* до конца года. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — заявил депутат.

В конце прошлого года мессенджер замедлился в России на 70-80%. После этого ему пригрозили полной блокировкой, обосновав тем, что компания-владелец по-прежнему отказывается выполнять требования российского законодательства.

В ответ WhatsApp* обвинил власти в попытке лишить коммуникации десятки миллионов россиян и пообещали продолжить борьбу за права пользователей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.