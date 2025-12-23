WhatsApp обвинил российские власти в попытке лишить пользователей коммуникации

Руководство мессенджера WhatsApp* обвинило российские власти в попытке лишить коммуникации десятки миллионов жителей страны. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Российское правительство хочет лишить более 100 миллионов жителей права на частную, зашифрованную сквозным шифрованием связь — прямо перед праздниками в стране», — говорится в заявлении.

В мессенджере заявили, что продолжат борьбу за права пользователей.

Накануне Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России, если сервис продолжит нарушать законы. С 22 декабря многие пользователи стали жаловаться на сбои и некорректную отправку сообщений.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.