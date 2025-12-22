Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой

Мессенджер WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Постепенная деградация звонков в мессенджере началась еще в августе, напомнил регулятор.

Ограничения вводят постепенно, чтобы пользователи могли перейти на другие мессенджеры. WhatsApp* могут полностью заблокировать, если компания не выполнит требования российского законодательства, предупредили в ведомстве.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

На плохую работу мессенджера россияне стали жаловаться 22 декабря. Многие пользователи сообщали о некорректной работе оповещений, проблемах с отправкой сообщений, а также о сбоях в мобильном приложении и на сайте. По последним данным, WhatsApp* замедлился в России на 70-80%.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.