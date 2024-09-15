Вышедшая на дорогу черная кошка отступила перед кортежем Путина
Черная кошка передумала переходить дорогу перед кортежем Путина
Черная кошка развернулась и убежала с дороги перед выехавшим кортежем президента России Владимира Путина. Внимание на эту ситуацию обратил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин, опубликовавший в Telegram-канале видео с места.
На опубликованных кадрах кошка вышла на дорогу, но, увидев выезжавший из арки черный Aurus российского лидера, сначала замерла, а потом резко сдала назад и ретировалась по газону.
«Самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — прокомментировал Зарубин.
Видео съемочная группа сняла в минувший четверг, 12 сентября, во время посещения Путиным Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
В лечебном учреждении лечение проходил подполковник Александр Данилов, получивший ранение во время обороны поселка Малая Локня в Курской области.
Президент на встрече с офицером попросил его сесть и добавил, что себе стул возьмет самостоятельно.
Подразделение Данилова в ходе обороны курского поселка уничтожило восемь разведывательных групп ВСУ, порядка восьми машин пехоты и 15 автомобилей украинских боевиков. Кроме того, бойцы взяли в плен одного из нарушивших границу украинских военных.